Coronavirus. In Lombardia calano ancora i ricoverati. A Lecco +23 casi

Oltre seicento nuovi casi di contagio in Lombardia ma meno ricoverati e meno decessi

Nel lecchese solo un lieve aumento di persone infettate dal virus

MILANO / LECCO – Ora il contagio viaggia con una media di seicento e più casi giornalieri nel territorio lombardo: un dato migliore rispetto a quello di fine aprile, quando si superano i mille casi al giorno, ma peggiorato rispetto alla scorsa settimana quando la media era scesa tra i cinquecento e i seicento casi.

L’ultimo report di Regione parla di 609 casi registrati nelle ultime 24 ore per un totale di 80,7 mila casi dall’inizio dell’emergenza. Diminuisce il dato dei decessi (+94, erano oltre duecento mercoledì) il cui incremento è sceso sotto le centinaia al giorno e diminuiscono ancora i ricoverati in ospedale (-146) compresi quelli in terapia intensiva (-80). Circa 10 mila i tamponi effettuati nella giorno.

In provincia di Lecco sono stati 29 i nuovi casi registrati per un totale di 2.448 casi.

Nelle province lombarde

BG: 11.671 (+49)

ieri: 11.622 (+35)

l’altro ieri: 11.587 (+37)

BS: 13.460 (+69)

ieri: 13.391 (+124)

l’altro ieri: 13.267 (+99)

CO: 3.470 (+30)

ieri: 3.440 (+39)

l’altro ieri: 3.401 (+37)

CR: 6.219 (+16*) ai quali vanno aggiunti nel totale

complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

ieri: 6.178 (+27)

l’altro ieri: 6.151 (+21)

LC: 2.448 (+29)

ieri: 2.419 (+38)

l’altro ieri: 2.381 (+10)

LO: 3.222 (+18)

ieri: 3.204 (+49)

l’altro ieri: 3.155 (+41)

MB: 5.015 (+41)

ieri: 4.974 (+81)

l’altro ieri: 4.893 (+12)

MI: 21094 (+201) di cui 8867 (+101) a Milano citta’

ieri: 20.893 (+182) di cui 8.766 (+86) a Milano citta’

l’altro ieri: 20.711 (+243) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 70 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi, di cui 8.680 (+91) a Milano citta’

MN: 3.234 (+16)

ieri: 3.221 (+4)

l’altro ieri: 3.217 (+2)

PV: 4.704 (+52)

ieri: 4.652 (+31)

l’altro ieri: 4.621 (+70)

SO: 1.276 (+10)

ieri: 1.266 (+36)

l’altro ieri: 1.230 (+7)

VA: 3.148 (+75)

ieri: 3.073 (+24*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

l’altro ieri: 3.018 (+67) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 60 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

e 1.759 in corso di verifica.