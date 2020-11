Coronavirus, in Lombardia lieve calo dei ricoveri. A Lecco +197 nuovi casi

Il bollettino di Regione Lombardia

Si registrano 32 ricoveri in meno rispetto alla giornata di ieri

LECCO – Diminuisce il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi (-32), i tamponi effettuati sono 37.595 e 7.453 i nuovi positivi (19,8%). I guariti/dimessi sono 3.791. In Provincia di Lecco i nuovi casi sono 197.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 37.595, totale complessivo: 3.682.509

– i nuovi casi positivi: 7.453 (di cui 516 ‘debolmente positivi’

e 101 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 172.847. (+3.791), di cui 7.351 dimessi e 165.496 guariti

– in terapia intensiva: 915 (+12)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.291 (-32)

– i decessi, totale complessivo: 20.015 (+165)

I dati per Provincia

Milano: 2.928, di cui 1.134 a Milano città;

Bergamo: 275;

Brescia: 556;

Como: 645;

Cremona: 227;

Lecco: 197;

Lodi: 164;

Mantova: 184;

Monza e Brianza: 873;

Pavia: 406;

Sondrio: 186;

Varese: 657.

Fontana: “Piccolo segnale di miglioramento”

“Oggi, per la prima volta dall’inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha segno negativo ( -32 ). Un nuovo piccolo segnale di miglioramento. Potrebbe essere un dato isolato o l’inizio della discesa, i numeri non sono alti come l’ondata che abbiamo affrontato a marzo, ma i nostri ospedali si stanno occupando con enorme impegno di 8.291 persone ricoverate e 915 pazienti in terapia intensiva. Consolidare il segno “meno” su questi due numeri è la nostra assoluta priorità: cautela, distanziamento e mascherine”. Lo ha dichiarato il governatore Fontana commentando i dati odierni.