Coronavirus, in Regione +148 nuovi casi, a Lecco +4

I dati di lunedì 25 maggio

A Lecco 4 nuovi casi

LECCO – 87.258 contagi in Lombardia, +148 rispetto a ieri. Sono i dati sull’emergenza Coronavirus della giornata di oggi lunedì 25 maggio, diffusi dalla Regione.

25.215 gli attualmente positivi (-399), 5.641 nuovi tamponi effettuati (per un totale di 675.882), 513 nuovi dimessi. Per quanto riguarda i ricoveri, 3.721 quelli ospedalieri non in Terapia Intensiva (-296), 196 quelli in T.I. (-). 34 i decessi registrati in un giorno.

4 i nuovi casi positivi registrati in Provincia di Lecco, per un totale di 2.724 contagi.