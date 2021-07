Coronavirus, la Regione proroga esenzioni e ticket sanitari

LECCO – Al fine di evitare disagi ai cittadini e di ridurre il rischio di infezione da Covid-19, vista anche la necessità di limitare l’affluenza negli ambulatori specialistici di pazienti con malattie croniche, Regione Lombardia ha deciso di:

prorogare al 30 settembre 2021 tutte le autocertificazioni relative al diritto all’esenzione per reddito dal ticket sanitario in scadenza prima di tale data

in scadenza prima di tale data prorogare al 30 settembre 2021 le esenzioni per patologia scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno il 29 settembre ferma restando la sussistenza del diritto all’esenzione

Entro la scadenza i cittadini possono rinnovare l’autocertificazione delle condizioni che comportano il diritto ad un’esenzione per reddito agli sportelli di Scelta/Revoca della ASSTdi competenza; tramite il sito FSE e dei sevizi sanitari on line nella sezione specifica delle Esenzioni; in qualunque farmacia (solo per E30, E40, E02, E12, E13).

Rimane responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente all’Asst di competenza territoriale l’eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato. Al termine del periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo delle esenzioni per patologia avverrà secondo le consuete modalità.