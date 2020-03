Coronavirus. Monti Sorgenti: edizione 2020 rinviata al prossimo anno

La decisione del Cai Lecco organizzatore dell’evento in collaborazione con Fondazione Cassin e Ragni di Lecco

“Grazie a tutti gli enti, le organizzazioni e i sostenitori che hanno dato il loro contributo e sono stati coinvolti nella manifestazione”

LECCO – Considerata l’evoluzione dell’epidemia da Covid-19 (Nuovo Coronavirus), che non consentirebbe un pieno e sereno svolgimento degli eventi in programma per la rassegna prevista a maggio 2020, gli organizzatori di Monti Sorgenti hanno deciso di sospenderne temporaneamente lo svolgimento e di riprogrammarla per il mese di maggio 2021.

Nell’intenzione degli organizzatori, in considerazione con gli impegni presi con il Comune di Lecco, sarà mantenuta per il maggio 2020 soltanto la mostra fotografica e documentale: “Raccontare le vie. disegni e parole al servizio degli scalatori” a cura di Alberto Benini e Pietro Corti, in programma a Lecco – Palazzo delle Paure (Piazza XX Settembre). La mostra si svolgerà – compatibilmente con le disposizioni governative vigenti nel periodo della mostra – dal 9 al 31 maggio 2020, con inaugurazione il giorno 8 maggio alle 18.00.

Lo staff di Monti Sorgenti “ringrazia tutti gli enti, le organizzazioni e i sostenitori che hanno dato il loro contributo e sono stati coinvolti nella manifestazione” confidando nella “prosecuzione della collaborazione per la prossima edizione 2021”.

La rassegna dedicata alla montagna organizzata annualmente dal CAI Lecco in collaborazione con la Fondazione Cassin e il Gruppo Ragni della Grignetta, dà appuntamento al pubblico in autunno con Monti Sorgenti-Off, piccola rassegna di montagna che precederà la grande edizione del X anniversario.