Appello al senso civico del dg di Ats Milano

“Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, la situazione è critica”

LECCO – Sono 2.975 i nuovi positivi con 30.981 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,6%.

“Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e sono in costante crescita anche i casi positivi. La situazione è critica in Lombardia, ma in particolare a Milano e nella Città metropolitana. Occorre l’aiuto di tutti i cittadini per fermare la corsa del virus”. Lo dice Walter Bergamaschi, direttore generale dell’Ats di Milano.

“Quello che più preoccupa – continua – è che nelle prossime ore il numero dei soggetti positivi possa ulteriormente incrementare e mettere sempre più sotto pressione gli ospedali. Cercheremo di rafforzare il rapporto con i medici di famiglia, che hanno un ruolo decisivo nel segnalare casi sospetti e sorvegliare i pazienti fragili. Oggi più che mai il loro ruolo può essere fondamentale, lavorando in rete con le Ats e seguendone le indicazioni”.

“Anche i cittadini possono fare la loro parte – conclude – rispettando le regole per il bene proprio e dell’intera collettività. Avere attenzione per se stessi permette di tutelare i propri cari e la collettività”.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 30.981, totale complessivo: 2.502.284

– i nuovi casi positivi: 2.975 (di cui 170 ‘debolmente positivi’ e 28 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 86.397 (+1.285), di cui

1.677 dimessi e 84.720 guariti

– in terapia intensiva: 110 (+14)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.065 (+122)

– i decessi, totale complessivo: 17.078 (+21)

I nuovi casi per provincia