Coronavirus. Poco meno di 5.000 i nuovi positivi in Lombardia, 131 a Lecco

LECCO – Sono 4.916 i nuovi positivi con 36.963 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 13,2. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha parlato di “una situazione che, con il passare delle ore, si fa sempre più complicata”.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 36.963, totale complessivo: 2.647.681

– i nuovi casi positivi: 4.916 (di cui 305 ‘debolmente positivi’ e 31 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 88.536 (+477), di cui 2.627 dimessi e 85.909 guariti

– in terapia intensiva: 184 (+28)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.013 (+318)

– i decessi, totale complessivo: 17.159 (+7)

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.399, di cui 1.126 a Milano città;

Bergamo: 122;

Brescia: 237;

Como: 206;

Cremona: 102;

Lecco: 131;

Lodi: 108;

Mantova: 87;

Monza e Brianza: 752;

Pavia: 231;

Sondrio: 44;

Varese: 301. (LNews)