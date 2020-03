Coronavirus, raccolta fondi di Fondazione comunitaria del Lecchese per i presidi ospedalieri

La raccolta di Fondazione comunitaria del Lecchese con le testate giornalistiche locali per l’emergenza Coronavirus

Donazioni ai presidi ospedalieri di Lecco, Bellano e Merate per l’acquisto di attrezzature e materiali

LECCO – La Fondazione comunitaria del Lecchese, in collaborazione con le testate giornalistiche locali, lancia una raccolta fondi a sostegno dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco che gestisce i presidi ospedalieri di Lecco e Merate, per potenziare l’operatività dei reparti ospedalieri impegnati nel contrasto all’epidemia da coronavirus.



La Fondazione invita cittadini, aziende ed enti del territorio a partecipare alla raccolta Fondi effettuando donazioni sull’Iban IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 con la causale “Aiutiamoci”.

Tutte le donazioni daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. Le somme raccolte verranno comunicate quotidianamente sulle pagine dei giornali locali ed il loro utilizzo verrà destinato all’acquisto di attrezzature e materiali per l’emergenza coronavirus, in accordo con la direzione generale dell’ASST di Lecco.

Per il lancio della campagna la Fondazione comunitaria mette a disposizione proprie risorse per un totale di 100.000 euro.

Modalità di donazione

Bonifico sul conto corrente intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese presso Intesa Sanpaolo

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 Causale: AIUTIAMOCI

N.B. Le donazioni daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. Informazioni complete sul sito http://www.fondazionelecco.org/ – alle voci come donare e modulistica/consenso dati donatore. Per informazioni e adesioni: Fondazione comunitaria del Lecchese 0341 353123

Anche il Nameless Music Festival sostiene l’Asst di Lecco

La solidarietà arriva anche dagli organizzatori del Nameless Music Festival che oggi, lunedì, ha annunciato una raccolta fondi per l’Asst di Lecco. Ecco il messaggio postato sulla pagina facebook dell’inziativa:

“In questo momento di difficoltà non possiamo e non abbiamo intenzione di arrenderci. Migliaia di operatori sanitari in tutta la nostra Provincia, come nel resto d’Italia, stanno combattendo giorno e notte contro questo subdolo e infimo nemico che colpisce tutti noi. E’ il momento di reagire, di usare la testa e unirci tutti insieme verso uno scopo comune. Vogliamo renderci utili nell’unico modo che ci è possibile ad ora: stando vicino mentalmente ed economicamente a chi è in prima linea. Aiutiamo chi ci aiuta. Anche un piccolo contributo può fare la differenza. Tutti i proventi delle donazioni andranno a favore dell’ASST Lecco, che disporrà interamente del ricavato per far fronte alla situazione d’emergenza”.

QUI IL LINK DOVE EFFETTUARE LA DONAZIONE