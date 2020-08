Coronavirus: risalita dei contagi in Lombardia (+154), stabili a Lecco (+2)

Aumentano i nuovi casi di positività al virus in Lombardia, dai 91 di ieri a 154

Nel lecchese si ferma a due il conteggio dei nuovi contagi

LECCO – Il nuovo report sui contagi da Coronavirus in Lombardia rileva un aumento di casi in Regione, in risalita dai 91 registrati nella giornata di ieri ai 154 rilevati oggi, giovedì. Un incremento che va di pari passo ad un numero maggiore di tamponi effettuati. Era da fine giugno che non si superavano i 150 contagi giornalieri.

In provincia di Lecco il dato resta stabile (+2 contagi) in lieve diminuzione rispetto a ieri (quando erano 8 i nuovi casi registrati).

I DATI COMPLESSIVI REGIONALI

tamponi effettuati: 13.757, totale complessivo: 1.446.233

– i nuovi casi positivi: 154 (di cui 30 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 75.449 (+51), di cui 1.285 dimessi e 74.164 guariti

– in terapia intensiva: 16 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 155 (+4)

– i decessi, totale complessivo: 16.846 (+2)

I DATI PROVINCIALI

Milano: 47, di cui 26 a Milano città;

Bergamo: 27;

Brescia: 23;

Como: 12;

Cremona: 3;

Lecco: 2;

Lodi: 2;

Mantova: 18;

Monza e Brianza: 7;

Pavia: 0;

Sondrio: 3;

Varese: 6.