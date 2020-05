Coronavirus: stabili i dati del contagio in Lombardia. +16 casi a Lecco

Lunedì altri 577 nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, tornano a calare i ricoverati

In provincia di Lecco l’incremento è di soli 16 nuovi malati

MILANO / LECCO – Nel primo giorno di Fase 2 resta sostanzialmente stabile l’incremento dei casi di contagio da Coronavirus in Lombadia: nel report di lunedì pubblicato da Regione, si registrano 577 nuovi malati per un totale di 78,1 mila casi complessivi. Da tre giorni, il numero quotidiano di nuovi casi si è attestato poco sopra quota cinquecento. Erano oltre mille i casi giornalieri a metà aprile.

Purtroppo si sono registrati ulteriori decessi, 63 quelli conteggiati nella giornata odierna, leggermente superiore al valore di domenica (+42) e sabato (+47), per un totale di vittime salito ora a 14,2 mila.

Invariato il numero di malati in terapia intensiva (532) mentre, dopo il nuovo aumento di domenica, tornano a scendere nei numeri le persone ricoverate negli ospedali (-195), attualmente 6.414 in reparti non intensivi. Aumentano i dimessi, ben 697 nelle ultime ventiquattro ore.

Riguardo ai tamponi, ne sono stati effettuati quasi 8 mila in un solo giorno.



In provincia di Lecco

Nel lecchese il numero di nuovi casi registrati in questo nuovo report è esiguo (+16). Le persone che hanno contratto l’infezione in provincia di Lecco sono in tutto 2.360

Nelle province lombarde

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi tre giorni:

BG: 11.538 (+85)

ieri: 11.453 (+59)

l’altro ieri: 11.394 (+34)

BS: 13.122 (+94)

ieri: 13.028 (+29)

l’altro ieri: 12.999 (+70)

CO: 3.332 (+19)

ieri: 3.313 (+20)

l’altro ieri: 3.293 (+22)

CR: 6.109 (+3)

ieri: 6.106 (+18)

l’altro ieri: 6.088 (+20)

LC: 2.360 (+16)

ieri: 2.344 (+54)

l’altro ieri: 2.290 (+13)

LO: 3.062 (+15)

ieri: 3.047 (+30)

l’altro ieri: 3.017 (+23)

MB: 4.850 (+27)

ieri: 4.823 (+78)

l’altro ieri: 4.745 (+16)

MI: 20.254 (+186) di 8.539 (+48) a Milano citta’

ieri: 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano citta’

l’altro ieri: 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a Milano citta’

MN: 3.201 (+2)

ieri: 3.199 (+5)

l’altro ieri: 3.194 (+9)

PV: 4.522 (+32)

ieri: 4.490 (+34)

l’altro ieri: 4.456 (+40)

SO: 1.210 (+29)

ieri: 1.181 (0=)

l’altro ieri: 1.181 (=)

VA: 2.838 (+55)

ieri: 2.783 (+68)

l’altro ieri: 2.715 (+10)

e 1.707 in corso di verifica