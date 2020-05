Coronavirus. Verso il 18 maggio, il videomessaggio di Brivio ai lecchesi

Brivio: “Da lunedì nuova ‘socialità’ ma non dimentichiamoci le regole”

Riaprono anche i sentieri, nel weekend il posizionamento dei cartelli con le norme per gli escursionisti

LECCO – “Con la responsabilità di tutti faremo in modo che la ritrovata libertà non venga vanificata da comportamenti scorretti”. Lo ha detto il sindaco di Lecco Virginio Brivio nel suo video messaggio alla cittadinanza pubblicato oggi, 16 maggio, in vista della ripartenza di lunedì.

“La nostra città tornerà più sociale, ma attenzione – ha detto il sindaco – sociale non significa dimenticarsi le regole fondamentali di buonsenso e distanziamento per evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus”.

Nel messaggio dunque Brivio ha ricordato l’uso della mascherina, dei guanti e dei gel igienizzanti: “Continuiamo a mantenere le distanze di almeno un metro ed evitiamo assembramenti. Quando si va nei luoghi pubblici attenersi alle indicazioni degli operatori economici”.

Lunedì riapriranno anche i sentieri: “Si potrà tornare a camminare per le nostre amate montagne – ha detto il sindaco – anche qui però è necessario mantenere le distanze dagli altri escursionisti”.

Proprio questa mattina il Comune ha incontrato i rappresentanti del mondo della montagna, tra cui Cai e Soccorso Alpino, per fare il punto sulla riapertura in sicurezza. Tra oggi e domani i nuovi cartelli con le indicazioni per gli escursionisti verranno posizionati all’inizio dei principali sentieri, sostituendo quelli che annunciavano la chiusura.

“Confido che la responsabilità fin qui dimostrata dai cittadini continui anche in questa delicata fase di ripartenza” ha concluso il sindaco.