Coronavirus: zero decessi e +269 casi oggi in Lombardia (+11 a Lecco)

MILANO – Oggi non si registra alcun decesso e a fronte di 16.493 tamponi effettuati sono 269 i nuovi positivi con un rapporto percentuale dell’1,6%: sono i dati contenuti nel report di sabato di Regione Lombardia sul contagio da Coronavirus.

Aumentano i guariti e dimessi (+293) e a Sondrio, per il secondo giorno consecutivo, non ci sono nuovi casi, sono 11 invece nel lecchese e 12 in provincia di Como.

I DATI REGIONALI

– i tamponi effettuati: 16.493, totale complessivo: 1.810.149.

– i nuovi casi positivi: 269 (di cui 37 ‘debolmente positivi’ e 15 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 77.611 (+293), di cui 1.366 dimessi e 76.245 guariti

– in terapia intensiva: 27 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 251 (+5)

– i decessi, totale complessivo: 16.896 (=)

I DATI PER PROVINCIA

Milano: 102, di cui 61 a Milano città;

Bergamo: 24;

Brescia: 24;

Como: 12;

Cremona: 6 ;

Lecco: 11 ;

Lodi: 3;

Mantova: 11 ;

Monza e Brianza: 32;

Pavia: 7;

Sondrio: 0 ;

Varese: 21.