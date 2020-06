Corpus Domini. Domenica sera la processione a numero chiuso

Domenica a Lecco le celebrazioni della Festa del Corpus Domini

In serata processione dal Santuario della Vittoria alla Basilica di San Nicolò

LECCO – Domenica 14 giugno, festa del Corpus Domini, alle ore 21.00 si svolgerà la

tradizionale processione cittadina con l’Eucaristia dal Santuario della Vittoria alla

Basilica san Nicolò. A causa delle disposizioni per l’emergenza sanitaria sarà

celebrata in modo diverso dal solito e sarà trasmessa in diretta su emittenti locali e su

www.leccocentro.it.

Al cammino della processione parteciperanno di persona i parroci e i sacerdoti della

Città ed un numero limitato di fedeli – indicati dai parroci – in rappresentanza delle

varie realtà parrocchiali ed ecclesiali cittadine. La banda musicale Manzoni, alla sua

prima uscita dopo la pandemia, accompagnerà la processione che partendo dal

Santuario della Vittoria si snoderà per la città di Lecco passando da via Azzone

Visconti, piazza Manzoni, viale Dante, via Cairoli, via Mascari, sagrato della Basilica e

si concluderà in Basilica San Nicolò per la benedizione e preghiera conclusiva. I

partecipanti rispetteranno le norme previste (distanziamento, mascherine) durante

il cammino e in chiesa.

Non sarà possibile seguire la processione ma quanti abitano lungo il percorso sono

invitati ad attendere il passaggio del Santissimo Sacramento affacciandosi alla

finestra o al balcone o sostando sulle porte di casa rispettando le distanze. Inoltre

sono invitati ad abbellire le abitazioni con drappi rossi e lumini o fiori.

Come commenta mons. Davide Milani, prevosto di Lecco: “L’amore per l’Eucaristia,

il desiderio di vivere comunitariamente la nostra fede, il bisogno che sentiamo della

presenza del Signore Gesù nella nostra vita, nelle nostre case e nella nostra Città ci

impegnano a vivere con devozione questo gesto nonostante i limiti imposti

dall’emergenza sanitaria”.

Il testo con i canti e le preghiere della processione sarà disponibile su

www.leccocentro.it dalla serata di sabato 13 giugno