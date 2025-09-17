Corsa soppressa sulla Linea 7, Linee Lecco: “Alternative garantite”

La presidente Agnese Massaro ha spiegato il contesto della scelta

“Ci scusiamo per la mancanza di comunicazione, ma abbiamo dovuto agire in tempi strettissimi”

LECCO – Sta facendo discutere la decisione di cancellare la corsa delle 13.56 della linea 7 di Linee Lecco, utilizzata da numerosi studenti dell’istituto Kolbe ma anche Leopardi. La modifica ha colto di sorpresa famiglie e ragazzi, che mercoledì si sono trovati senza il consueto mezzo per rientrare a casa, sollevando proteste e richieste di chiarimenti.

Secondo i genitori, la soppressione della corsa rappresenta un disagio concreto, soprattutto per chi deve spostarsi verso le zone di Belledo e Germanedo.

A replicare è intervenuta direttamente Linee Lecco tramite la presidente Agnese Massaro che ha ricordato: “Gli studenti in uscita alle 13.50 dal Kolbe possono trovare il bus della linea 1 in transito alle 13.54 alla stessa fermata della linea 7. Chi deve raggiungere Belledo o Germanedo può invece scendere alla fermata di corso Matteotti/Adamello (altezza Ostello) alle 14.00 e prendere la circolare 2 in viale Adamello alle 14.16, senza nemmeno attraversare la strada”.

Massaro ha poi spiegato il contesto delle scelte aziendali: “A 24 ore dalla chiusura degli orari invernali stavamo ancora lavorando per soddisfare le ultime richieste, arrivate dal comune di Ballabio per l’Istituto Stoppani e dall’Istituto Rota di Calolziocorte. Gli studenti di queste scuole non avevano alternative di trasporto, diversamente dai ragazzi del Kolbe. Ci scusiamo per la mancanza di comunicazione – ha detto infine Massaro – ma siamo stati costretti a un lavoro complesso in tempi strettissimi”.