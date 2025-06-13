Corsi d’acqua e difesa suolo, oltre un milione di euro per le manutenzioni

Interventi sul reticolo idrico regionale anche a Taceno, Cortenova e Missaglia

“Azioni che dimostrano la concreta attenzione per la difesa del suolo”

LECCO – Via libera dalla Giunta di Regione Lombardia al programma di interventi prioritari per la manutenzione del reticolo idrico di competenza regionale, insieme alle relative disposizioni tecnico-amministrative per la loro realizzazione.

La proposta è stata presentata dall’assessore Massimo Sertori (Enti locali e Utilizzo della risorsa idrica), in accordo con l’assessore Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi), la cui Direzione generale ha contribuito al percorso in virtù delle competenze di settore.

“Complessivamente – dichiara l’assessore Sertori – mettiamo a disposizione del territorio lombardo 1.010.000 euro per l’annualità 2025 di cui 150 mila euro per interventi di manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d’acqua e delle opere di difesa del suolo. Altri 860 mila euro, invece, sono contributi alle amministrazioni e agli enti del Sistema regionale (SIREG) per realizzare opere, la riqualificazione fluviale e la sistemazione di dissesti”.

“Con questa delibera – sottolinea l’assessore Sertori – abbiamo approvato un programma di interventi di manutenzioni straordinarie e ordinarie del reticolo idrico di competenza regionale attuando la Legge regionale 4/2016”.

“Si tratta di azioni – continua Sertori – che dimostrano la concreta attenzione della Regione Lombardia per la difesa del suolo declinata attraverso la pubblica incolumità, la salvaguardia idraulica del territorio, la sorveglianza dei corsi d’acqua nonché l’individuazione di scenari ottimali di bacino e la realizzazione degli interventi necessari, anche in amministrazione diretta, e allo scopo di valorizzare al meglio ogni goccia preziosissima di acqua”.

