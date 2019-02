Il corso è accreditato da Polis Lombardia e riconosciuto dal sistema regionale di Protezione Civile

Le iscrizioni, gratuite, sono aperte fino al prossimo 30 aprile

LECCO – Sono aperte fino al prossimo 30 aprile le iscrizioni alla nuova edizione dei corsi Introduzione al sistema di Protezione Civile (livello A0-01) e Corso base per operatori volontari di Protezione Civile (livello A1-01), organizzati dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Comitato di coordinamento volontari di Lecco.

Le specifiche dei due corsi

Il corso Introduzione al sistema di Protezione Civile (4 ore) si terrà lunedì 6 maggio alle 20 nella sala don Ticozzi in via Ongania, 4 a Lecco.

Il corso base per operatori volontari di Protezione Civile (12 ore teoriche e 4 ore pratiche) sarà articolato in quattro lezioni teoriche (lunedì 13 maggio, giovedì 23 maggio, lunedì 27 maggio e lunedì 3 giugno alle 20 nella sala don Ticozzi a Lecco) e in una prova pratica (sabato 8 giugno alle 8.30 al Centro polifunzionale di emergenza in località Sala al Barro a Galbiate).

Iscrizioni e informazioni

Il corso, accreditato da Polis Lombardia e riconosciuto dal sistema regionale di Protezione civile, è rivolto a tutti i cittadini, che, una volta formati, potranno operare nelle oltre 50 organizzazioni iscritte nella sezione volontari di Protezione civile della Provincia di Lecco.

L’iscrizione al corso è gratuita. Per ulteriori informazioni: Provincia di Lecco, Servizio di Protezione civile, corso Matteotti 3, Lecco, telefono 0341 295461/280/281, e-mail protezionecivile@provincia.lecco.it. Sul sito www.provincia.lecco.it/protezione-civile sono disponibili i moduli di iscrizione, i programmi e maggiori dettagli dell’iniziativa.

Il presidente Claudio Usuelli

Il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli evidenza: “E’ importante poter disporre di nuovi volontari motivati e adeguatamente formati, che rivestono un ruolo fondamentale quali sentinelle attente sul territorio, occhi pronti a rilevare e a segnalare ogni eventuale problematica, a intervenire a supporto delle attività condotte dagli enti competenti. La prevenzione, intesa come manutenzione programmata del territorio, è la base della Protezione civile, specie per le nostre zone a prevalenza montana con il rischio del dissesto idrogeologico. Il volontariato in provincia di Lecco è una vera e propria eccellenza con oltre 2.000 volontari e in continua crescita, anche dal punto di vista della professionalità. Rivolgo il mio augurio di buon corso a quanti intraprenderanno questa scelta, apprezzando il valore umanitario e la gratuità della loro opera, per garantire il bene della collettività”.

Il consigliere Elena Zambetti

La Consigliera provinciale delegata alla Protezione civile Elena Zambetti aggiunge: “Il Centro polifunzionale di emergenza di Sala al Barro a Galbiate è a tutti gli effetti la casa dei volontari della Protezione civile della Provincia di Lecco, un ulteriore elemento di forza, coesione e identità che il territorio si è saputo dare in questi anni. Anche in questa occasione voglio assicurare il pieno sostegno della Provincia, che opera con il Comitato provinciale di coordinamento volontari nelle attività di previsione, prevenzione e gestione dell’emergenza, a supporto dei nostri cittadini e degli amministratori, in particolare degli 85 Sindaci dei Comuni della Provincia di Lecco. Da questo corso mi aspetto nuovi volontari preparati e motivati, pronti ad aiutare in caso di necessità a livello locale, provinciale e nazionale”.