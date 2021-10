Il corso per i volontari di Protezione civile si terrà a distanza dal 27 novembre all’11 dicembre

Zambetti: “Sessione necessaria a fronte della grande richiesta pervenuta dalla cittadinanza e dalle organizzazioni di volontariato del territorio provinciale”

LECCO – La Provincia di Lecco, in stretta collaborazione con il Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ha promosso per il 2021 una campagna di formazione che prevede nei prossimi mesi l’ultima sessione.

Il nuovo corso base per volontari di protezione civile si svolgerà da sabato 27 novembre a sabato 11 dicembre, in modalità formazione a distanza, come le precedenti sessioni effettuate nel 2021, e vedrà impegnati i tutor afferenti alle organizzazioni di volontariato che fanno parte del Comitato di coordinamento di Lecco.

Per l’iscrizione al corso occorre compilare entro sabato 6 novembre il modulo https://forms.gle/kCqdzQiJcSNp7igdA.

“Quest’ultima sessione – commenta la Consigliera provinciale delegata alla Protezione civile Elena Zambetti – si è resa necessaria a fronte della grande richiesta pervenuta dalla cittadinanza e dalle organizzazioni di volontariato del territorio provinciale. Ringrazio tutti i volontari oggi presenti nelle oltre 50 organizzazioni seguite dalla Provincia di Lecco e auspico la massima partecipazione di nuovi volontari che, opportunamente formati, potranno trovare la possibilità di vivere lo spirito della protezione civile in queste organizzazioni”.