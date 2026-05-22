Corso Braille: grande partecipazione alle lezioni proposte da Provincia e Unione Ciechi

La prima lezione si è tenuta lunedì 11 maggio
L’obiettivo è promuovere inclusione, conoscenza e sensibilizzazione verso il mondo della disabilità visiva
LECCO – Grande partecipazione e forte interesse per il corso di Braille avviato lunedì 11 maggio nella sede della Provincia di Lecco, che sta coinvolgendo numerosi cittadini desiderosi di avvicinarsi a questo straordinario sistema di lettura e scrittura.
L’iniziativa nasce, di concerto con la sezione di Lecco dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti Uici, con l’obiettivo di promuovere inclusione, conoscenza e sensibilizzazione verso il mondo della disabilità visiva, offrendo ai partecipanti un’esperienza formativa coinvolgente e concreta.
Durante il primo incontro, i corsisti hanno scoperto la storia del codice Braille e le sue applicazioni nella vita quotidiana, apprendendo le basi della lettura tattile e della scrittura.
L’entusiasmo dimostrato dai presenti ha confermato quanto sia importante creare occasioni di crescita culturale e sociale aperte a tutta la cittadinanza.
Molti partecipanti hanno espresso curiosità e stupore nel comprendere la complessità e al tempo stesso l’efficacia del sistema ideato da Louis Braille.
Le attività pratiche proposte stanno permettendo ai corsisti di familiarizzare con alfabeti, simboli e strumenti dedicati alla scrittura Braille.
Il percorso proseguirà nelle prossime settimane.
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