Corso di laurea per geometri conquista gli studenti lecchesi

Presentata la nuova offerta formativa ‘TeDCAT’ agli Istituti superiori di Lecco

Un percorso triennale a Pavia che formerà tecnici moderni, capaci di padroneggiare tecnologie innovative. A maggio aperte le iscrizioni

LECCO – Ha riscosso interesse anche nelle scuole lecchesi il nuovo corso di laurea TeDCAT – Tecnologie Digitali per le Costruzioni, l’Ambiente e il Territorio, che formerà i tecnici del futuro, andando a coprire una serie di ambiti che vanno dalla gestione operativa dei cantieri all’efficientamento energetico, dalla sostenibilità ambientale alla gestione digitale dei processi, fino alla gestione finanziaria, tecnologica e organizzativa del patrimonio immobiliare.

Nei giorni scorsi una delegazione dell’Università degli Studi di Pavia ha incontrato gli studenti lecchesi del corso Cat (Costruzioni Ambiente Territorio) degli Istituti ‘Bovara’ di Lecco e ‘Rota’ di Calolzio e quelli della quinta del liceo artistico ‘Medardo Rosso’, sezione Architettura, per illustrare le caratteristiche della laurea professionalizzante, abilitante e orientata alla digitalizzazione attivata dallo scorso anno accademico presso l’ateneo pavese. Un’iniziativa che ha potuto contare sul sostegno di diversi Collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati di Lombardia e Piemonte, tra cui quello di Lecco, che da tempo guarda con attenzione a questo tipo di percorso formativo.

Ad accompagnare i docenti universitari negli Istituti lecchesi anche il Presidente del Collegio di Lecco, Ernesto Alessandro Baragetti, che con i ragazzi si è soffermato in particolare sugli sbocchi professionali a valle della laurea TeDCAT.

“Abbiamo deciso con convinzione di aderire a questo progetto, dopo anni di analisi del panorama formativo e professionale, per il contenuto di questo percorso, che affronta il vasto scenario delle tecnologie digitali applicate alla professione: queste investono gli aspetti relativi a rilevazione, gestione dei dati territoriali, sismica, valutazione energetica – ha commentato il presidente Baragetti -. Questa laurea triennale è dunque il viatico alla formazione di un tecnico moderno, in grado di padroneggiare le tecnologie più innovative, depositario di una capacità professionale non indifferente ed elemento di raccordo diretto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione per ogni pratica, da quella più semplice al problema più articolato. L’Università di Pavia ha saputo centrare l’interesse specifico dei nostri territori, costruendo questo corso di laurea; un percorso in cui investiremo molto e nel quale saremo molto presenti accanto all’ateneo”.

Questa laurea, di durata triennale, è aperta a qualunque corso di studi, con gli indirizzi CAT e i licei scientifici tradizionali ad avere naturalmente un canale ancora più diretto per finalità formative e professionali. Al termine del percorso, abilitante, ci si può iscrivere presso il Collegio di riferimento come libero professionista oppure entrare alle dipendenze di enti pubblici o realtà private. Le iscrizioni si apriranno a maggio.