Corso di sushi e sashimi a Lecco, ultimi posti disponibili

LECCO – Gli appassionati della cucina giapponese avranno l’opportunità di imparare dai migliori nel campo con un corso esclusivo dedicato a due piatti simbolo della tradizione nipponica: sushi e sashimi. Il corso, organizzato da Cat Unione Lecco in collaborazione con Confcommercio Lecco, si terrà mercoledì 5 marzo, dalle 17.30 alle 21.30, presso la cucina attrezzata della sede di piazza Garibaldi 4 a Lecco.

L’incontro avrà come docente Naho Ota, una chef giapponese che porterà i partecipanti in un viaggio culinario nel cuore della cultura gastronomica del Giappone. Durante la lezione, i partecipanti apprenderanno le tecniche fondamentali per la preparazione di sushi e sashimi, con particolare attenzione alle tecniche di taglio, alla preparazione delle salse e all’arte delle decorazioni. Il corso, teorico e pratico, consentirà a ciascun partecipante di mettersi alla prova, imparando anche a creare piatti da gustare insieme durante la lezione.

“Un’opportunità unica per imparare le tecniche originali del sushi e del sashimi in un ambiente che unisce l’insegnamento pratico alla convivialità” spiegano da Confcommercio Lecco. Ogni piatto preparato sarà degustato direttamente in aula, offrendo un’esperienza che va oltre l’apprendimento e permette di assaporare quanto preparato con le proprie mani.

Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 25 febbraio e i posti sono limitati. Gli interessati possono contattare l’ufficio formazione di Confcommercio Lecco via email all’indirizzo formazione@ascom.lecco.it oppure telefonare al numero 0341/356911 per ulteriori dettagli.