Corso gratuito di Braille promosso dalla Provincia per favorire l’inclusione

Otto incontri da 3 ore a partire dall’11 maggio, organizzati dall’Unione italiana di ciechi e ipovedenti

Previsto un approccio pratico con tavolette, punteruoli e realizzazione di materiali tattili

LECCO – La Provincia di Lecco promuove un corso dedicato al codice Braille con l’obiettivo di favorire l’inclusione e diffondere strumenti utili alle persone con disabilità visiva. L’iniziativa si inserisce nel Piano provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità ed è organizzata dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti.

Il corso è rivolto ai cittadini, con particolare attenzione a educatori, docenti e persone impegnate nel sociale, per un massimo di 25 partecipanti. L’obiettivo è far conoscere il codice Braille e contribuire a rendere il territorio più inclusivo, valorizzando uno strumento che rappresenta ancora oggi un elemento fondamentale per l’autonomia e la crescita linguistica delle persone cieche e ipovedenti.

Il percorso formativo, completamente gratuito, avrà una durata complessiva di 24 ore, articolate in 8 incontri da 3 ore ciascuno. La prima lezione è in programma lunedì 11 maggio, dalle 14 alle 17, nella sede della Provincia di Lecco in corso Matteotti 3, nella sala 1° maggio.

Le lezioni saranno caratterizzate da un approccio interattivo e pratico, con momenti di didattica frontale. A ciascun partecipante verranno forniti strumenti specifici, come tavolette e punteruoli, per apprendere la scrittura in Braille. Durante il corso è prevista anche la realizzazione di un libretto con illustrazioni e racconti tattili in rilievo.

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 17 aprile tramite modulo online.

“Dopo il corso di alfabetizzazione alla Lingua dei segni italiana – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato Antonio Leonardo Pasquini – questo corso pone nuovamente l’accento sull’importanza dell’inclusione sociale e dell’impegno per promuoverla. La proposta di apprendere il codice Braille e la modalità per costruire immagini tattili accessibili alle persone con disabilità visiva nasce dalla necessità di permettere a tutti di conoscere un altro modo di comunicare per condividere esperienze, emozioni e sapere”.