Corteo “Disarmiamo la Fiocchi”: ecco le misure in vista della manifestazione

Sabato 18 maggio, dalle 14, il corteo attraverserà la città per raggiungere l’azienda di Belledo

Per lo svolgimento in sicurezza del corteo sono stati adottati importanti provvedimenti viabilistici

LECCO – Si svolgerà domani, sabato 18 maggio, il corteo “Disarmiamo la Fiocchi Munizioni Spa” promosso, si legge nei volantini che pubblicizzano l’evento, dall’Assemblea Permanente Contro le Guerre.

“La Fiocchi Munizioni è la 14^ azienda in Italia per autorizzazioni all’esportazione di armi e munizioni. Nonostante si pubblicizzi per ‘caccia e sport’, in realtà guadagna per il 70% dal settore ‘industria e difesa’, esportando ovunque proiettili di vario tipo e calibro e persino granate da guerra – si legge nel volantino -. La piccola provincia di Lecco, da gennaio a settembre, ha esportato verso tutto il mondo oltre 100 milioni di euro in armi e munizioni, con un aumento del 25% rispetto al 2022 e del 70% rispetto al 2021: non si può restare a guardare!”

Il corteo partirà alle ore 14 da piazza Garibaldi a Lecco. Per lo svolgimento in sicurezza del corteo (che percorrerà via Cavour, piazza Diaz, via Sassi, via Marco d’Oggiono, via Digione, via Amendola, largo Caleotto, corso Promessi Sposi, via Baracca, via Belfiore, via Risorgimento, via Polvara, via Turbada e via Tonio da Belledo) sono stati adottati importanti provvedimenti viabilistici.

Sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata:

dalle 11 alle 16.30 in piazza Garibaldi, via Nazario Sauro (tratto da piazza Affari a piazza Garibaldi), via Cavour, piazza Diaz;

dalle 12 alle 17 in via Marco D’Oggiono (ambo i lati);

dalle 11 alle 19 in via Risorgimento;

dalle 9 alle 20 in via Turbada.

Dalle 14 alle 20 saranno inoltre istituiti divieti di transito e modifiche alla circolazione nelle piazze e nelle vie interessate dal passaggio del corteo e nelle strade limitrofe.

Dalle 14 alle 17 si segnala in maniera particolare la sospensione anche dei pass ZTL/APU di piazza Garibaldi, via Nazario Sauro, via Mascari, via Cairoli e via Cavour e il divieto di transito anche pedonale in via Carlo Porta.

(Tutti i dettagli sono disponibili nel provvedimento viabilistico disponibile a questo collegamento).

Al corteo di domani, infine, sarà presente anche il coordinamento lecchese Stop al Genocidio del Popolo Palestinese che, ormai da mesi, insieme a tante altre realtà del territorio, organizza manifestazioni per dire basta alla guerra in Palestina.