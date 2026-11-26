Al Politecnico di Lecco istituzioni, professionisti e ricercatori a confronto sulle opportunità dell’edilizia sostenibile: “Il legno può essere una validissima alternativa al mattone”

Dalla gestione del patrimonio forestale lombardo alle tecnologie costruttive, fino all’esperienza di Euroflora 2025, progettata dallo studio Urges Architettura di Merate

LECCO – La Lombardia dispone di un importante patrimonio forestale, eppure il legname effettivamente utilizzato non riesce a soddisfare una domanda crescente. Una contraddizione che solleva interrogativi sulla gestione dei boschi e sulle possibilità di sviluppare una filiera capace di trasformare questa risorsa in un’opportunità economica, ambientale e costruttiva. È uno dei temi affrontati durante il seminario “Costruire in legno oggi: tra filiera, sostenibilità e architettura”, che mercoledì 25 novembre ha riunito nell’Aula Magna del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco rappresentanti delle istituzioni, professionisti, tecnici, ricercatori e imprese.

Un pomeriggio di approfondimento dedicato all’intero percorso del legno, dalla gestione forestale alla trasformazione industriale, dalla ricerca alla progettazione, fino alla realizzazione delle opere. Al centro, la necessità di considerare il legno non soltanto come un materiale naturale, ma come parte di un sistema nel quale ogni fase deve essere collegata alle altre.

A introdurre i lavori è stato l’ingegner Federico Invernizzi, moderatore dell’incontro, che ha evidenziato il rapporto tra la filiera del legno e i principi dell’economia circolare: valorizzazione delle risorse disponibili, riduzione degli sprechi, prolungamento della vita dei materiali e possibilità di riutilizzo.

Ad aprire il seminario Adriano Alderighi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, che ha richiamato la versatilità del legno e le numerose possibilità offerte dal suo utilizzo. “Il legno, a mio modo di vedere, è forse il materiale per le costruzioni più affascinante, magari insieme alla pietra, sicuramente più versatile della pietra – ha osservato, concedendosi anche una battuta –. Mi immagino provare a suonare una chitarra in pietra rispetto a una in legno”.

Un materiale dalla storia antica, ma capace di rispondere alle esigenze dell’edilizia contemporanea. “Oggi parleremo della modernità di questo materiale, che è naturale ma che, tramite il lavoro delle persone, dei professionisti e delle imprese, diventa estremamente moderno, attuale e versatile. Può essere utilizzato per edifici temporanei come per edifici monumentali, dal piccolo chiosco a edifici di grande luce”. Alderighi ha poi sottolineato il ruolo degli ordini professionali nel favorire il dialogo tra i diversi soggetti coinvolti nel settore. “Gli ordini possono essere promotori e creare connessioni tra enti, istituzioni, aziende e professionisti” ha evidenziato, ringraziando i soggetti che hanno collaborato alla realizzazione dell’incontro.

Tra gli interventi istituzionali, particolare attenzione è stata riservata alle prospettive regionali per lo sviluppo del settore. Mauro Piazza, sottosegretario di Regione Lombardia all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, ha ricordato il recente intervento normativo dedicato alla filiera bosco-legno: “Regione Lombardia ha patrocinato questa iniziativa perché ci interessa molto questo tema, anche alla luce di una recente legge che il Consiglio regionale ha approvato. È una legge sulla filiera bosco-legno, di natura sperimentale, che attueremo in alcuni ambiti della regione e che ha proprio come finalità quella di dare il massimo della valorizzazione a questa filiera”.

L’obiettivo, ha spiegato, è sostenere un utilizzo più completo delle risorse forestali, considerando sia il recupero delle biomasse per la produzione energetica sia le potenzialità del legno nel settore edilizio. Un interesse emerso anche durante un recente convegno organizzato in Valsassina, dove gli operatori avevano evidenziato le opportunità legate all’impiego del materiale nelle costruzioni.

“La legge stimolerà alcuni ambiti di Regione Lombardia a costruire una filiera e un modello sperimentale affinché si possa valorizzare il legno – ha aggiunto Piazza, sottolineando come questo percorso abbia anche importanti ricadute sulla cura del territorio -. L’altro aspetto che ci sta particolarmente a cuore è che, insieme a un corretto utilizzo della filiera, c’è anche la manutenzione del territorio e la sua salvaguardia, che diventano sempre più importanti alla luce dei fenomeni di dissesto idrogeologico ai quali assistiamo, legati anche alla poca manutenzione dei boschi”.

Il sottosegretario ha quindi richiamato un’esperienza concreta realizzata proprio nel capoluogo lecchese: il nuovo edificio ALER di via Turbada, costruito interamente in legno in sostituzione di un precedente immobile risalente agli anni Sessanta e Settanta. “Credo sia uno dei primi edifici che ALER ha realizzato in questo modo in Regione Lombardia. Questo ci ha permesso anzitutto di rispettare, anzi addirittura anticipare, i tempi di consegna previsti”. Piazza ha ricordato anche le caratteristiche dell’immobile, visitato sia durante il cantiere sia una volta completato. L’edificio, ha spiegato, presenta elevate qualità abitative e soluzioni capaci di garantire una maggiore efficienza energetica, con conseguenti risparmi nella gestione. “È stata una bella esperienza che ALER ha intenzione di replicare anche in altri interventi che realizzerà in provincia di Lecco e nelle altre parti della Lombardia”.

Un esempio che, secondo il sottosegretario, dimostra come le potenzialità del legno possano già trovare applicazione nell’edilizia residenziale pubblica.

A evidenziare il contributo della formazione universitaria e della ricerca è stato Marco Tarabini, prorettore del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. “Ogni volta che ingegneri, architetti e periti decidono di organizzare un evento al Politecnico, credo che stiamo andando nella direzione giusta. Significa scegliere un luogo che in qualche modo sentono proprio”. Tarabini ha sottolineato come il legno rappresenti già un elemento importante nell’offerta formativa dell’ateneo: “All’interno dei nostri corsi di studio il legno non è un elemento di contorno, ma è fondamentale in tantissimi insegnamenti, specialmente nelle tematiche che riguardano riciclo, riuso e sostenibilità”.

Spazio anche al ruolo della ricerca, con un riferimento ai progetti di cooperazione transfrontaliera sviluppati insieme alla Svizzera. “Se pensiamo ai progetti Interreg di ricerca congiunta tra Italia e Svizzera, credo che circa il 25% avesse una componente legata al legno”, ha osservato. Secondo il prorettore, il Politecnico può contribuire allo sviluppo della filiera attraverso la formazione, la ricerca e la diffusione delle conoscenze. “L’obiettivo di oggi non è soltanto aver fornito un’aula per parlare di qualcosa, ma creare occasioni di connessione che possano, un domani, supportare la crescita delle filiere e promuovere lo sviluppo economico del territorio”.

Da Genova l’esperienza di Porto Antico: “Sostenibilità e riutilizzo al centro di Euroflora”

Tra gli interventi istituzionali anche quello di Vincenzo Monaco, direttore generale di Porto Antico di Genova S.p.A., che ha portato i saluti del presidente Mauro Ferrando e illustrato l’esperienza della società nella gestione e valorizzazione degli spazi urbani. Porto Antico, società partecipata da Comune di Genova, Regione, Camera di Commercio e Autorità portuale, gestisce le aree riqualificate su progetto di Renzo Piano.

Monaco ha ricordato il recupero del Porto Antico in occasione delle Colombiadi del 1992, quando un’area precedentemente separata dalla città venne restituita alla fruizione pubblica. Un processo che ha trasformato gli spazi compresi tra l’Acquario e i Magazzini del Cotone in un polo capace di ospitare attività congressuali, eventi, spettacoli e realtà imprenditoriali, con circa 4,5 milioni di visitatori all’anno, secondo i dati illustrati dal direttore.

Negli ultimi anni la società ha assunto anche la gestione dell’ex Fiera di Genova, oggi inserita nel più ampio progetto di riqualificazione del Waterfront di Levante. Proprio quest’area ha ospitato Euroflora 2025, riportando la manifestazione nella sua sede storica dopo le edizioni organizzate nei Parchi di Nervi. “Euroflora è nata sessant’anni fa per supportare l’attività florovivaistica ligure, un’eccellenza italiana, ed è diventata una delle esposizioni floreali più importanti d’Europa”, ha ricordato Monaco.

Il direttore ha quindi illustrato il percorso di sostenibilità che ha accompagnato la manifestazione e che sarà ulteriormente sviluppato nell’edizione 2028, prevista a partire dal 22 aprile. “Già nel 2025 l’utilizzo di determinate strutture era stato voluto proprio per costruire con il legno e con materiali riciclabili. A maggior ragione nell’edizione 2028 vogliamo trasmettere il messaggio che il verde e la sostenibilità devono rappresentare un passaggio obbligato”. Monaco ha inoltre ricordato la recente pubblicazione di un bando per individuare un direttore artistico in grado di accompagnare questa visione.

Hofmann: “Il legno continua a vivere anche nelle nostre case”

A riportare l’attenzione sul rapporto tra materiali, territorio e paesaggio è stata Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco. La presidente ha ricordato come, proprio nella mattinata, il Politecnico avesse ospitato un altro seminario promosso dalla Provincia e rivolto a tecnici comunali e professionisti, nell’ambito di un percorso dedicato al paesaggio come bene comune.

Una prospettiva nella quale si inserisce anche il tema delle costruzioni in legno. “Credo che anche l’incontro di oggi possa rientrare in questa visione del paesaggio come bene comune. Il legno nasce nel bosco, ma credo che sia ancora nel bosco anche quando entra, lavorato, nelle nostre case o nelle nostre città”. Hofmann ha richiamato le caratteristiche di un materiale che conserva nel tempo una propria vitalità. “Il legno è vivo e continua a pulsare, a profumare di legno anche una volta che è stato lavorato e diventa una costruzione. Lo vediamo nel tempo: si modifica, non rimane mai esattamente come è stato tagliato”.

Da qui l’importanza di un confronto tra istituzioni, università e professionisti. “Questo è un territorio di connessioni. Parlare di questa filiera in un polo universitario, con il supporto delle istituzioni e il confronto tra ricerca, formazione e professionisti, ci permette di creare un ponte fondamentale, perché da soli ognuno di noi non va da nessuna parte”.

“Lecco ha dato tanto al mattone, il legno può essere una valida alternativa”

A chiudere i saluti istituzionali è stato Carlo Piazza, vicesindaco di Lecco, intervenuto in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Il vicesindaco ha evidenziato il rapporto tra le nuove tecnologie costruttive e le prospettive di trasformazione urbana della città.

“Credo che questa città al mattone abbia dato tanto, lo vediamo tutti i giorni girando per Lecco, e credo che il legno possa essere una validissima alternativa”. Piazza ha richiamato l’esempio dell’edificio ALER di via Turbada e auspicato che anche i futuri interventi di edilizia residenziale pubblica possano seguire questa direzione. “Abbiamo l’importanza di fare una rigenerazione urbana sana, che deve passare dall’utilizzo di materiali intelligenti come il legno”. Il vicesindaco ha quindi collegato il tema al percorso di revisione degli strumenti urbanistici e normativi cittadini.

In particolare, ha ricordato che è in fase conclusiva il periodo dedicato alla presentazione delle osservazioni al nuovo regolamento edilizio comunale. “Spero che gli ordini professionali abbiano portato il loro contributo per cercare di avere un regolamento partecipato, costruito insieme a chi poi materialmente andrà a mettere in campo gli interventi”.

Secondo Piazza, occasioni di confronto come quella organizzata al Politecnico possono contribuire a individuare nuove soluzioni anche per la città di Lecco. Il vicesindaco ha infine ringraziato Porto Antico di Genova per la partecipazione, richiamando il legame tra lago e mare come possibile opportunità di collaborazione e valorizzazione turistica.

Tra gli amministratori presenti in sala è stato inoltre ricordato Mattia Muzio, assessore all’Urbanistica del Comune di Merate.

Dal patrimonio forestale alla produzione: le sfide della filiera lombarda

Conclusi i saluti istituzionali, il seminario è entrato nel vivo degli approfondimenti tecnici.

Ad aprire il percorso è stato Gianluca Gaiani di ERSAF, con un intervento dedicato al patrimonio forestale lombardo e alla gestione delle risorse boschive. L’approfondimento ha evidenziato una delle principali contraddizioni del settore: nonostante la disponibilità di estese superfici forestali, il legname effettivamente utilizzato non risulta sufficiente rispetto alla crescente domanda. Una situazione che apre interrogativi sulle modalità di gestione dei boschi e sulla possibilità di valorizzare maggiormente la risorsa forestale, considerando anche il suo ruolo nell’adattamento ai cambiamenti climatici e nell’assorbimento del carbonio.

Il passaggio dalla materia prima alla produzione è stato affrontato dall’ingegner Erica Malugani, che ha illustrato il funzionamento della filiera operativa del legno da costruzione. Dalla segheria fino alla realizzazione delle opere, l’attenzione si è concentrata sui processi produttivi, sulla tracciabilità dei materiali, sulla digitalizzazione e sulla prefabbricazione. Particolare rilievo è stato attribuito alla collaborazione tra progettista, impresa e direzione lavori, fondamentale per garantire qualità esecutiva e sostenibilità.

Alle opportunità offerte dal legno nell’edilizia contemporanea è stato dedicato l’intervento del professor ingegnere Graziano Salvalai. Tra i temi affrontati, le principali tecnologie costruttive in legno, l’efficienza energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni di carbonio lungo il loro ciclo di vita. Un’attenzione particolare è stata riservata anche alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ambito nel quale le soluzioni in legno possono offrire nuove possibilità di intervento.

I sistemi prefabbricati rappresentano inoltre uno strumento importante per ottimizzare le lavorazioni, migliorare il controllo dei processi e ridurre i tempi di cantiere.

Euroflora 2025, il progetto dello studio di Merate come caso concreto

Uno dei momenti centrali del pomeriggio è stato dedicato a Euroflora 2025, la manifestazione internazionale che ha trasformato il Waterfront di Levante a Genova attraverso un articolato sistema di installazioni, percorsi e strutture architettoniche.

Il progetto, sviluppato dallo studio Urges Architettura di Merate, è stato successivamente selezionato per il Padiglione Italia alla Biennale di Architettura di Venezia 2025. A illustrarne gli aspetti realizzativi è stata Caterina Tamagno, paesaggista di Porto Antico di Genova S.p.A., società organizzatrice della manifestazione.

L’intervento ha interessato una superficie complessiva di 85 mila metri quadrati, comprendente aree verdi, specchi acquei, tensostrutture, il rinnovato Palasport e il Padiglione Blu progettato dall’architetto Jean Nouvel. Una realizzazione complessa, che ha richiesto un attento coordinamento tecnico-amministrativo per trasformare il masterplan architettonico in opere concrete, sicure e certificate, rispettando tempi di esecuzione particolarmente serrati. Tamagno ha approfondito il lavoro svolto dai numerosi professionisti e operatori coinvolti.

Sul fronte della progettazione architettonica e paesaggistica hanno operato Urges S.r.l., il professor architetto Matteo Fraschini e l’architetto Davide Maggioni, mentre la progettazione strutturale è stata affidata agli ingegneri Giovanni Noseda Pedraglio e Alberto Triulzi.

Fondamentale anche il contributo delle imprese esecutrici e degli operatori specializzati del legno, tra cui Impresa Valagussa S.r.l., Segheria Puppo S.r.l. e Sala Guido Legnami S.r.l. Il progetto ha richiesto inoltre un costante coordinamento con la direzione lavori, la gestione degli iter autorizzativi e delle disposizioni di sicurezza previste per un ambiente fieristico, oltre ai collaudi statici in corso d’opera, affidati all’ingegner Luciano Bottani.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità, attraverso l’applicazione del Protocollo d’Intesa per gli Eventi Sostenibili, l’utilizzo di legname naturale non trattato e l’adozione di sistemi costruttivi reversibili. Soluzioni pensate per consentire lo smontaggio, lo stoccaggio e il successivo riutilizzo dei materiali dopo la conclusione della manifestazione, riducendo gli sprechi e considerando fin dalla progettazione l’intero ciclo di vita delle strutture.

Il professor architetto Matteo Fraschini, progettista architettonico dell’intervento, ha successivamente approfondito il rapporto tra ideazione, tecnica e sostenibilità. Attraverso l’esperienza di Euroflora ha mostrato come le scelte architettoniche possano tradursi in soluzioni costruttive concrete grazie alla modularità, a lavorazioni specifiche e al confronto continuo tra progettazione e cantiere. Un esempio che ha evidenziato il valore della collaborazione tra progettisti, tecnici e imprese nella realizzazione di architetture temporanee complesse.

Sperimentazione e qualità costruttiva: l’importanza dei dettagli

Nella parte conclusiva del seminario, il professor ingegnere Matteo Colombo ha presentato alcune sperimentazioni dedicate agli elementi strutturali in legno, approfondendo il contributo della ricerca allo sviluppo di nuove tecnologie.

Il geometra Giuseppe Mosconi ha invece affrontato il tema della qualità delle costruzioni, attraverso l’analisi di casi concreti. Sono state messe a confronto soluzioni esecutive corrette e non corrette, evidenziando le conseguenze che errori nei nodi costruttivi e nei dettagli strutturali possono avere sulle prestazioni delle opere. Un approfondimento che ha sottolineato l’importanza della progettazione di dettaglio, della posa in opera e del controllo delle lavorazioni.

Una filiera che richiede collaborazione

Il seminario è stato organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Lecco, l’Ordine dei Periti e il Collegio dei Geometri di Lecco, con la collaborazione scientifica del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco.

L’iniziativa ha beneficiato del patrocinio di Regione Lombardia, Minergie Italia e ALP Lecco, con la collaborazione di Porto Antico di Genova S.p.A. A moderare i lavori è stato l’ingegner Federico Invernizzi. Dalla gestione dei boschi alla trasformazione industriale, dalla ricerca universitaria alle esperienze di cantiere, il filo conduttore emerso durante il pomeriggio è stato quello della collaborazione.

La sostenibilità delle costruzioni in legno non dipende soltanto dalla scelta di un materiale naturale, ma dalla capacità di gestire correttamente ogni fase, assicurando qualità progettuale, tracciabilità, competenze tecniche e attenzione all’intero ciclo di vita delle opere.

Una prospettiva che coinvolge direttamente anche il territorio lecchese, dove la presenza di competenze professionali, realtà produttive, istituzioni e centri di ricerca può contribuire allo sviluppo di una filiera sempre più strutturata.

Perché il futuro dell’edilizia in legno comincia ben prima dell’arrivo del materiale in cantiere: parte dal bosco e si costruisce attraverso il lavoro, le competenze e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.