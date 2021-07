LECCO – Scende il numero di nuovi positivi in Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 35,138, con un totale complessivo: 11.898.700.

I nuovi casi positivi sono 205, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono a 37 (+2). I ricoverati non in terapia intensiva scendono invece a 121 (-6).

Sono tre i nuovi decessi, per un totale complessivo di 35.798.

I dati suddivisi per provincia non sono stati resi disponibili.