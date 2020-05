Covid-19. I Dati di domenica 10 Maggio: in provincia di Lecco solo 4 nuovi contagi

LECCO – I casi positivi totali sono: 81.507, con +282 rispetto a ieri, sabato. I decessi salgono a quota 14.986 con 62 morti nella giornata di oggi.

Per quanto riguarda i ricoverati in terapia intesiva, oggi c’è stato un lieve incremento con +18 persone per un totale di 348.

Calano i ricoverati non in terapia intensiva: 5.428 (-107).

I tamponi effettuati sono ad oggi 485.134 (+7.369 rispetto a ieri).

Di seguito i dati per provincia.

Per quanto concerne il numero dei positivi, nella provincia di Lecco si registrano solo 4 casi in più rispetto a ieri su un totale di 2486.

In corso di verifica in tutta la Regione ci sono 1.787 casi.

BG: 11.741 (+24)

ieri: 11.717 (+46)

l’altro ieri: 11.671 (+49)

BS: 13.550 (+44)

ieri: 13.506 (+46)

l’altro ieri: 13.460 (+69)

CO: 3.496 (+16)

ieri: 3.480 (+10)

l’altro ieri: 3.470 (+30)

CR: 6.248 (+6)

ieri: 6.242 (+23)

l’altro ieri: 6.219 (+16*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati l’altro ieri

LC: 2.486 (+4)

ieri: 2.482 (+34)

l’altro ieri: 2.448 (+29)

LO: 3.271 (+7)

ieri: 3.264 (+42)

l’altro ieri: 3.222 (+18)

MB: 5.055 (+9)

ieri: 5.046 (+31)

l’altro ieri: 5.015 (+41)

MI: 21.376 (+104) di cui 9.019 (+54) a Milano citta’

ieri: 21.272 (+178) di cui 8.965 (+98) a Milano citta’

l’altro ieri: 21.094 (+201) di cui 8867 (+101) a Milano citta’

MN: 3.251 (+1)

ieri: 3.250 (+13)

l’altro ieri: 3.237 (+16)

PV: 4.777 (+35)

ieri: 4.742 (+38)

l’altro ieri: 4.704 (+52)

SO: 1.287 (+7)

ieri: 1.280 (+4)

l’altro ieri: 1.276 (+10)

VA: 3.182 (+18)

ieri: 3.164 (+16)

l’altro ieri: 3.148 (+75)