Si allentano tutte le misure anti-Covid in Lombardia

Gli spostamenti saranno liberi giorno e notte, senza più coprifuoco. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina

LECCO – La Lombardia da domani, lunedì 14 giugno, entra in zona bianca, un passaggio dettato dal continuo calo dei dati che monitorano il contagio da coronavirus. Ecco le nuove regole e i cambiamenti.

Le mascherine e il distanziamento

Continuerà a essere obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso, e mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro. Non è necessario avere un pass per spostarsi fra le regioni in zona bianca (dal 7 giugno sono diventate bianche Abruzzo, Liguria e Veneto. Lunedì, oltre alla Lombardia, toccherà a Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Umbria, Puglia e provincia di Trento). Verso le zone rosse o arancioni, invece, sono sempre consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o situazioni di necessità. Spostamenti previsti anche per altri motivi, se in possesso della Certificazione verde Covid-19, che dimostri la vaccinazione, il risultato negativo di un tampone fatto nelle precedenti 48 ore, oppure un documento che dimostri di essere guariti.

In 6 al tavolo del ristorante

Sei è il numero massimo di commensali, anche non conviventi, che potranno sedersi a tavola nelle sale interne dei ristoranti. Nessun tetto massimo se i tavoli sono nei dehors esterni.

Feste e discoteche

Via libera all’organizzazione di feste, anche quelle dopo le cerimonie civili e religiose, come i banchetti di nozze. Ma per gli ospiti è obbligatorio il Green Pass. Si potrà andare anche in discoteca, per ascoltare la musica, mangiare e bere, ma non si potrà ballare.

Parchi divertimento e centri

Riaprono da lunedì 13 giugno anche i parchi tematici e di divertimento, i centri culturali, sociali e ricreativi. Sono aperte le sale giochi, le sale scommesse, bingo e casinò. Riprendono convegni e concerti, in questi ultimi resta valido il divieto a ballare.

Attività sportive

In zona bianca sono consentite tutte le attività sportive, al chiuso e all’aperto, individuali e di gruppo. Si potranno usare anche le docce degli edifici sportivi.