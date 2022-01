Ampliata la rete del tampone Covid per gli studenti

A Lecco sarà l’ospedale centro di riferimento per le scuole

LECCO – Si amplia in Lombardia la rete per l’effettuazione dei tamponi per gli alunni delle scuole e anche per Lecco è stato stabilito un centro di riferimento, ovvero l’ospedale Manzoni che da lunedì attiverà delle linee dedicate alla popolazione scolastica.

Lo fa sapere ATS Brianza. Una misura che tiene conto dell’incremento della domanda di tamponi per le quarantene e le sorveglianze attive in ambito scolastico. Regione aveva già esteso il servizio aprendo nuovi punti tampone che però, in un primo momento, avevano escluso la provincia di Lecco. Per la nostra ATS, che comprende anche il territorio di Monza, era stata stabilita l’apertura di un centro tamponi per le scuole a Vimercate nell’ex area IBM,

E’ di ieri sera invece la comunicazioni ai sindaci dell’individuazione di nuovi centri di riferimento, per Lecco sarà dunque l’ospedale mentre un altro punto tamponi per le scuole sarà quello di Monza sul viale Stucchi.

L’accesso, sottolineano da Ats, sarà disponibile su prenotazione e a breve sarà pubblicato sul sito dell’azienda sanitaria il link (VEDI QUI) per la prenotazione.