Covid: l’incidenza del virus resta oltre quota 250, ma il tasso è in calo

I dati aggiornati sull’incidenza del virus suddivisi per i tre ambiti del Distretto di Lecco

Numeri ancora sopra la soglia, ma in flessione rispetto ai dati di settimana scorsa

LECCO – Ancora sopra la soglia limite dei 250 nuovi casi in 7 giorni per 100mila abitanti. Tutti e tre gli ambiti (Lecco, Bellano e Merate) in cui è suddiviso il distretto di Lecco mostrano ancora, nell’ultima settimana, un’incidenza del virus alta. Va registrato però che il trend fa registrare un calo se confrontato con i dati di settimana scorsa quando l’incidenza nel periodo compreso tra l’8 e il 14 marzo era di 355,5 per l’ambito di Bellano, 297,6 per quello di Lecco e 284,3 per quello di Merate.

Oggi, prendendo come riferimento i dati dei sette giorni compresi tra il 17 e il 23 marzo, Bellano è sceso a 312,2, Lecco a 281,8 e Merate a 282,6.

A livello provinciale l’incidenza è di 302, in flessione rispetto ai 334 della scorsa settimana. Un trend che, qualora riscontrato anche nei prossimi giorni, confermerebbe l’opinione di chi ritiene che si sia raggiunto l’apice della curva dei contagi della terza ondata lo scorso 21 marzo, intravedendo qualche spiraglio per un allentamento delle misure di restrizione anti Covid.

Decisamente più alta l’incidenza registrata negli altri ambiti compresi nel distretto di Monza, che con Lecco condivide l’Ats, l’agenzia di tutela della salute.