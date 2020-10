Covid. Aumenta la pressione sull’ospedale di Lecco, piena la terapia intensiva

Sono quattro i posti liberi nella terapia sub intensiva

Sature anche le malattie infettive. 5 pazienti necessitano della ventilazione meccanica Cpap

LECCO – L’aumento dei contagi degli ultimi giorni comincia a far preoccupare per la pressione che si sta creando sugli ospedali. Una pressione che sta aumentando in relazione a una curva dei contagi in veloce risalita.

Per quanto riguarda l’ospedale di Lecco sono 38 i positivi ricoverati, 5 sono i pazienti che necessitano della ventilazione meccanica Cpap. Per quanto riguarda i posti letto dei reparti Covid sono saturi i 6 posti letto della terapia intensiva (ex neuro rianimazione), mentre sono tutti liberi i 4 letti della terapia sub intensiva. Saturi anche i 20 posti delle malattie infettive dove sono ricoverati 12 positivi, 2 sospetti, 1 negativo e 5 pazienti hanno bisogno della ventilazione meccanica Cpap ricoverati tutti nel reparto di malattie infettive.

Di seguito pubblichiamo la tabella con la situazione relativa ai posti letto all’ospedale di Lecco nei reparti covid e nei reparti covid free alla data di oggi, 18 ottobre.

LA TABELLA IN FORMATO PDF