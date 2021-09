Sono l’86,96% i vaccinati sulla popolazione target per la provincia di Lecco

Consistenti passi avanti nelle fasce di mezza età, balzo in avanti anche tra gli Under 19

LECCO – 86,96% di vaccinati sulla popolazione target per la provincia di Lecco che si conferma tra le più virtuose sul fronte dell’adesione alla campagna vaccinale di massa anti-covid, ancora da raggiungere 39.390 cittadini su un target di 302.105.

Per quanto riguarda le diverse fasce d’età, rispetto a inizio settembre, c’è stata una forte crescita tra gli Under 19, dove si è passati dal 73,30% dei vaccinati (del 2 settembre) all’85,79% (23.289). Consistente anche l’incremento tra i ragazzi della fascia 20-29 anni, dove si è passati dall’80,42% di inizio settembre all’85,42% (33.598).

Anche tutte le altre fasce di popolazione hanno fatto registrare un aumento di vaccinati in queste ultime settimane: over 80 (da 91,28 a 91,85%), fascia 70-79 anni (da 91,04 a 92,06%). Grosso balzo in avanti anche nella popolazione di mezza età: nella fascia 60-69 anni si è passati dall’86,68 all’89,06% e nella fascia 50-59 anni si è passati dall’82,13% all’86,64%, salto in avanti di ben 4 punti anche nella fascia 40-49 anni dove si passa dall’80,39 all’84,09%.

Fortissimo incremento, probabilmente proprio per via delle nuove regole legate al Green Pass che saranno introdotte da ottobre, nella fascia 30-39 anni dove si è passati dal 72,98% di adesioni a inizio settembre all’81,81% attuale, restando comunque la categoria che ha aderito con minore slancio alla campagna vaccinale.