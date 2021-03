L’ultimo aggiornamento diffuso dall’Asst il 5 marzo i ricoverati, tra Lecco e Merate, erano 263

Aumenta la pressione sugli ospedali a seguito dell’accelerazione, nei giorni scorsi, dalla curva dei contagi

LECCO / MERATE – 196 pazienti ricoverati all’ospedale Manzoni di Lecco e 119 al Mandic di Merate. E’ questa la situazione dell’andamento dei ricoveri di pazienti positivi al Covid ai due presidi ospedalieri dell’Asst Lecco.

Numeri che anche a Lecco confermano l’aumento della pressione ospedaliera. L’ultimo bollettino rilasciato dall’azienda ospedaliera il 5 marzo scorso parlava infatti di 263 pazienti seguiti nei reparti ospedalieri, di cui 168 al Manzoni di Lecco e 95 al Mandic di Merate.

Nello specifico, dei 196 ricoverati Covid all’ospedale di via Dell’Eremo sono 17 quelli in terapia intensiva e 31 sottoposti a C- Pap.

A Merate invece, dei 119 ricoverati Covid, sono 8 i pazienti Covid positivi ricoverati in terapia intensiva e 19 quelli sottoposti a C-Pap.