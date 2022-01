Covid, cala il dato giornaliero dei contagi: +340 casi a Lecco

LECCO – In Lombardia, a fronte di 74.926 tamponi effettuati, sono 18.667 i nuovi positivi (24,9%). In provincia di Lecco, dopo i numeri decisamente alti dei giorni scorsi (oltre i mille casi giornalieri) il dato di venerdì è in discesa a 340 casi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 74.926, totale complessivo: 26.009.712

– i nuovi casi positivi: 18.667

– in terapia intensiva: 234 (+5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.624 (+105)

– i decessi, totale complessivo: 35.345 (+59)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 6.384 di cui 3.067 a Milano città;

Bergamo: 1.837;

Brescia: 2.161;

Como: 1.078;

Cremona: 447;

Lecco: 340;

Lodi: 290;

Mantova: 345;

Monza e Brianza: 1.632;

Pavia: 650;

Sondrio: 709;

Varese: 2.165