Crescono i ricoveri per Covid anche all’ospedale Manzoni di Lecco, ora 138 pazienti

Regione chiede alle strutture sanitarie di ampliare i posti letto dedicati all’emergenza pandemica

LECCO – Sono numeri in crescita quelli riportati nell’ultimo aggiornamento diffuso dall’azienda ospedaliera di Lecco in merito ai ricoverati per Covid nell’ospedale cittadino: sono ora 138 i malati positivi al virus assistiti al Manzoni di Lecco. Erano poco meno di un centinaio a inizio mese.

La metà di loro, fa sapere l’ASST in una nota, è risultato essere non vaccinato. Sono nove invece i pazienti in terapia intensiva di cui 6 ‘no vax’ e tre vaccinati. Sono undici invece i pazienti sottoposti a Cpap per aiutarli nella respirazione.

Tornano a crescere anche i contagi tra gli operatori dell’ospedale: i lavoratori della Asst di Lecco (dipendenti, libero professionisti, specializzandi) assenti per Covid-19 (dato aggiornato al 9 gennaio) sono 117 fanno saper dall’azienda specificando che “il numero è da considerarsi variabile”.

Rimodulare l’attività di ricovero programmato

Nel frattempo dalla Regione hanno chiesto agli ospedali di incrementare i posti letto destinati ai malati Covid attuando “una rimodulazione dell’attività di ricovero programmato e differibile al fine di garantire la disponibilità di posti letto per pazienti affetti da Covid-19″.

“Ogni struttura ospedaliera amplierà – si legge nella nota di Regione- pertanto gradualmente la disponibilità dei posti letto Covid-19, considerata anche l’elevata percentuale di pazienti asintomatici, ma incidentalmente positivi al test per Covid 19 che necessitano di ricovero per altra causa. Allo stesso tempo dovranno essere garantiti anche posti letto di area medica per pazienti che necessitano di ricovero in ambiente internistico, ma che risultano negativi al test molecolare per SarSCoV- 2. Questo potrà avvenire anche con riorganizzazione e compartimentazione delle aree di degenza che garantiscano gli standard di sicurezza ed isolamento prescritti”.

Per quanto riguarda l’Asst Lecco il piano di innalzamento dei posti letto deciso da Regione a fine dicembre prevedeva fino al massimo di 166 posti del livello di allerta 4a° (è stato già superato il livello 4 che prevedeva fino a 111 posti letto Covid).

Oltre 68 mila vaccinazioni da fine dicembre

Dal 22 Dicembre ad oggi l’ASST di Lecco ha effettuato nei propri spazi vaccinali 68.985 somministrazioni di vaccino Covid-19 (6.497 prime dosi, 4.745 seconda somministrazione, 57.743, terza somministrazione). Lo fa sapere la stessa azienda ospedaliera.