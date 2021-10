Prosegue la campagna vaccinale nel lecchese tra prime dosi, richiami e terze dosi

Non si è esaurito l’effetto Green Pass: ad ottobre sono quasi 4 mila le persone che hanno deciso di vaccinarsi

LECCO – Negli ultimi dieci giorni sono state somministrate circa 8 mila dosi di vaccino contro il Covid nei centri vaccinali lecchesi (5,2 mila al Palataurus di Lecco e 2,5 mila a Cernusco).

Sono stati oltre 3,2 mila i “richiami” effettuati e 2,8 mila le terze dosi, mentre per quanto riguarda i nuovi vaccinati (in tutto 1,9 mila persone in dieci giorni, dal 9 al 18 ottobre) dopo il ‘boom’ di richieste che si è verificato a settembre quando si sono toccate le 400 vaccinazioni al giorno, ora l’andamento si attesta intorno alle 200 prime dosi giornaliere.

Il dato, va detto, comprende anche le prime vaccinazioni dei giovanissimi (under12) a cui è stata aperta la possibilità di vaccinarsi in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico.

Per comprendere meglio l’eventuale effetto “Green Pass” sulla campagna vaccinale è utile dare uno sguardo ai dati dei “nuovi” vaccinati suddivise per età: di fatto da inizio mese (dati ASST Lecco, 1 ottobre-18 ottobre) la fetta più importante di popolazione vaccinata con prima dose sono le persone in età lavorativa.

Sono quasi 700 i nuovi vaccinati nella fascia 20-29 anni, sono invece 826 i trentenni (30-39 anni), altrettanti (828) i quarantenni (40-49 anni) e poco meno (720) i cinquantenni (50-59 anni).

Seguono i giovanissimi (12-15) con 286 ragazzi che si sono sottoposti a vaccino, gli adolescenti (16-19) in duecento da inizio mese, mentre tra i sessantenni (60-69) sono stati 242 quelli che hanno ricevuto la prima dose di vaccino ad ottobre.

Ci sono nuovi vaccinati anche salendo d’età: 96 sono i settantenni (70-79 anni) , 34 gli ottantenni (80-89 anni) e non mancano gli ultranovantenni, 7 quelli che si sono vaccinati ora per la prima volta, alcuni probabilmente perché attendevano i sei mesi dalla guarigione dal Covid. La percentuale di vaccinati nel lecchese ha superato il 93% della popolazione.

Nel frattempo sono iniziate le somministrazioni delle terze dosi agli operatori sanitari, in tutto sono oltre 1200 quelli già prenotati. Infine va ricordato che sono gli ultimi giorni di attività per il polo vaccinale di Cernusco, negli spazi messi a disposizione dalla Technoprobe, che chiuderà il 25 ottobre.