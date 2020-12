Covid. Domenica primi vaccini per il personale dell’ospedale di Lecco

Il 27 dicembre scatta il ‘V’ Day anche all’azienda ospedaliera di Lecco

Solo una cinquantina le dosi per il primo giorno. A gennaio la campagna vera e propria

LECCO – La data del 27 dicembre sarà rispettata anche a Lecco: l’ultima domenica dell’anno peggiore della storia recente sarà il primo giorno di somministrazione dei vaccini anti-Covid anche presso l’azienda ospedaliera lecchese.

Primi destinatari del vaccino, come da priorità stabilite a livello nazionale, sono gli operatori delle strutture sanitarie. Seguiranno il personale e gli ospiti delle residenze sanitarie, gli anziani sopra gli 80 anni, poi gli over 60, i malati cronici, i lavoratori dei servizi essenziali e via via la restante parte della popolazione.

Il 27 dicembre sarà comunque una data simbolica, per questo primo giorno le dosi saranno infatti limitate solo ad una cinquantina per l’azienda ospedaliera di Lecco, di cui una ventina destinate al personale amministrativo e dirigenziale. Le dosi che arriveranno a Lecco sono quelle del vaccino Pfizer che deve essere conservato a -70 gradi e sarà stoccato nei refrigeratori di cui l’ospedale Manzoni è già fornito.

Si cercano i volontari

Sarà una vaccinazione su base volontaria: in questi giorni è stata inviata una comunicazione ai dipartimenti affinché vengano fatti pervenire i nominativi di non più quattro persone per comparto.

L’invito a vaccinarsi è rivolto a chi è in buona salute e non ha ancora contratto il Covid. A questa prima vaccinazione dovrà seguire poi il richiamo, tra 21 giorni.

La campagna di vaccinazione vera e propria inizierà a gennaio e tutti i lavoratori dell’azienda ospedaliera potranno aderirvi.