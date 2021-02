Preoccupano i contagi e in quattro Comuni lombardi scatta la “zona rossa” dalle 18 di oggi

A Lecco i dati sui nuovi casi di Covid restano stabili, ancora nessun caso conclamato di variante del virus

MILANO – Dalle ore 18 di oggi, mercoledì 17 febbraio, e sino a mercoledì 24 febbraio, in quattro comuni lombardi saranno applicate le disposizioni previste nella cosiddetta fascia rossa, già osservate poche settimane fa sull’intero territorio regionale: succede nei Comuni di Bollate (MI), Castrezzato (BS), Mede (PV) e Viggiù (VA).

Lo prevede l’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sentito il ministro della Salute.

L’atto dispone che le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie in questi Comuni si svolgano esclusivamente con modalità a distanza. La sospensione riguarda anche asili nidi e scuole materne. Proprio in una scuola, a Bollate, è stato registrato un focolaio con ben 59 casi di contagio da Covid, in tre è stata rilevata la variante inglese del virus.

A Lecco al momento i dati dei contagi restano sotto la soglia dei cento casi giornalieri, con valori anche inferiori ai 50 casi in alcune giornate. Anche i ricoveri in ospedale resterebbero stabili. Per quanto riguarda le varianti, sul nostro territorio, non si segnalano ancora episodi conclamati, seppur siano in corso accertamenti su alcuni casi sospetti.