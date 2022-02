Covid e controlli: i lecchesi rispettano le regole, pochissime le sanzioni

Anche nella giornata di ieri si conferma il trend della settimana

Nessuna sanzione per il mancato rispetto delle normative relative al green pass, tutte in regola anche le attività

LECCO – Poche le sanzioni elevate nelle ultime settimane dalle forze dell’ordine a seguito dei controlli disposti dalla Prefettura, relativi al rispetto delle normative anti covid sul territorio provinciale. Come ha avuto modo di sottolineare anche il Prefetto Castrese De Rosa in più occasioni, i lecchesi continuano a dimostrarsi rispettosi delle regole.

Pochissimi le sanzioni negli ultimi mesi, in particolare nell’ultima settimana sono state circa un migliaio le persone le persone sottoposte ai controlli relativi al green pass (253 nella sola giornata di ieri, sabato) e tutte sono risultate in regola così come per il centinaio di esercizi e attività commerciali (29 nella giornata di ieri) che hanno ricevuto la visita delle forze dell’ordine. Durante la scorsa settimana è stata sanzionata una persona per il mancato rispetto delle regole relative ai dispositivi di protezione delle vie aeree.