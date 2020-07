Covid e scuola: 750.000 euro alla provincia per l’adeguamento degli spazi

Finanziamento del Ministero dell’Istruzione

“Ci siamo subito attivati per raccogliere le esigenze degli istituti”

LECCO – La Provincia di Lecco ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione un finanziamento di 750.000 euro per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

I finanziamenti fanno riferimento all’avviso emanato nell’ambito del programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale.

“Questo finanziamento, ottenuto grazie agli uffici provinciali che hanno espletato in tempo utile tutte le procedure di registrazione e accreditamento necessarie per la partecipazione all’avviso, ci consentirà di intervenire sugli edifici scolastici di proprietà e competenza della Provincia di Lecco – commenta il Consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Marco Passoni -. Ci siamo subito attivati per raccogliere le esigenze degli istituti scolastici, per poi programmare i vari interventi da effettuare possibilmente prima della ripresa dell’attività scolastica. L’obiettivo è realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi, degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti a uso didattico, per definire misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19”.