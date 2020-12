Covid. Frenano i ricoveri in ospedale, al Manzoni lieve calo di pazienti

Per la prima volta da ottobre, rallenta la crescita di ricoveri per Covid

Sono 344 i malati negli ospedali lecchesi. A Lecco diminuiscono

LECCO – Un segnale incoraggiante: dopo settimane di crescita, la ‘curva’ dei ricoveri in ospedale per Covid nel lecchese si sta appiattendo, con numeri stabili rispetto ai dati della scorsa settimana e una piccola diminuzione di pazienti registrata all’ospedale Manzoni di Lecco. E’ quanto emerge dall’ultimo report diffuso martedì pomeriggio dall’Asst di Lecco.

Attualmente sono 344 i malati ricoverati negli ospedali di Lecco e Merate, una settimana fa erano 343 quindi con un solo paziente in più in cura per Coronavirus. E’ la prima volta da ottobre che si assiste ad un incremento così limitato di ricoverati per Covid nella nostra provincia. Un dato che va di pari passo con la diminuzione dei casi di contagio nel lecchese, riportati bollettini quotidiani di Regione Lombardia.

All’ospedale Manzoni si è rilevata una lieve diminuzione di persone ricoverate: sono oggi 198 (erano 203 nel report precedente di domenica 22 novembre) di cui 20 in terapia intensiva e 29 pazienti sottoposti ai Cpap.

Aumentano invece di qualche unità al Mandic di Merate dove si trovano ricoverate 146 persone (erano 140 domenica 22 novembre) delle quali 8 in terapia intensiva e 10 sottoposte a Cpap