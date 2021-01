Covid. Governo al lavoro per nuove misure, possibile zona rossa il prossimo week-end

Tra le ipotesi quella di abbassare le soglie che fanno scattare i cambi di fascia

Proposta anche una “zona bianca” per le regioni in cui è minore il rischio del contagio

LECCO – Il covid non smette di far paura. Un indice Rt in risalita specialmente in alcune regioni e una curva dei contagi che non vuole scendere stanno spingendo il Governo a introdurre nuovi divieti e restrizioni. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, scadranno gli effetti del “Decreto Natale” perciò si sta pensando a un provvedimento-Ponte valido fino al 15 gennaio giorno in cui scadrà il Dpcm in vigore. Misure per contenere una diffusione del covid che è ancora allarmante e per evitare un liberi tutti che potrebbe dare una accelerata ai contagi.

Il Governo teme l’arrivo di una terza ondata nelle prossime settimane e per questo l’idea è di abbassare la soglia degli indicatori che fanno scattare i passaggi tra fasce gialle, arancioni e rosse. Entreranno in zona arancione le regioni che hanno un Rt pari a 1 (attualmente è 1,25) e in zona rossa quelle con Rt a 1,25 (attualmente è 1,50). Su proposta del Ministro Dario Franceschini, poi, si sta pensando alla creazione di una quarta fascia, la “zona bianca”, riservata alle Regioni che, in base agli indicatori, hanno un rischio minore. In “zona bianca” l’idea è quella di riaprire i luoghi della cultura, cinema, teatri, musei, sale da concerto oltre a bar e ristoranti senza limiti di orario, piscine e palestre. Restano comunque valide tutte le regole per il contenimento del virus: mascherina, distanziamento e divieto di assembramento.

Ricapitolando oggi, 4 gennaio, tutta l’Italia si trova in zona arancione, il 5 e 6 gennaio saremo in zona rossa. Il 7 e 8 gennaio potrebbero essere gli unici due giorni in cui tutta Italia potrebbe essere in zona gialla, una decisione ancora da confermare, prima di una nuova decisione sulle fasce di rischio in base ai dati della cabina di monitoraggio previsti per l’8 gennaio. Comunque il Governo sta pensando a una nuova stretta per il prossimo week-end, 9 e 10 gennaio, con tutto il Paese in zona arancione o rossa.