Covid, i dati: 8.607 nuovi positivi in Lombardia, 291 nel Lecchese

L’aggiornamento sulla situazione Covid fornito dalla Regione

In aumento anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi

LECCO – Sono 8.607 i nuovi positivi, con 39.658 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 21,7%. A comunicarlo è Regione Lombardia con il bollettino dei dati Covid di oggi, domenica, giorno in cui si è registrato un aumento dei ricoveri in terapia intensiva e anche, purtroppo, dei decessi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 39.658, totale complessivo: 2.984.274

– i nuovi casi positivi: 8.607 (di cui 243 ‘debolmente positivi’ e 60 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 96.687 (+489), di cui 4.486 dimessi e 92.201 guariti

– in terapia intensiva: 418 (+26)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.246 (+213)

– i decessi, totale complessivo: 17.589 (+54)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.695, di cui 1.554 a Milano città;

Bergamo: 190;

Brescia: 463;

Como: 485;

Cremona: 181;

Lecco: 291;

Lodi: 138;

Mantova: 117;

Monza e Brianza: 1.195;

Pavia: 434;

Sondrio: 77;

Varese: 1.238