Covid. I dati complessivi della Lombardia aggiornati al 16 marzo

LECCO – Regione Lombardia ha comunicato i dati relativi alla situazione Covid in Lombardia alla data di ieri, giovedì 16 marzo. Ricordiamo che, nella giornata di oggi, venerdì 17 marzo, per la prima volta dal 20 febbraio 2020 non ci sono ricoverati in terapia intensiva.

Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva): 186;

Dall’inizio della pandemia

Decessi: 45.652;

Dimessi guariti: 4.076.076;

Tamponi totali: 45.217.546;

Casi totali positivi: 4.127.060.

L’incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 16 marzo e mercoledì 15 marzo