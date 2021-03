LECCO – A fronte di 20.571 tamponi effettuati, sono 2.135 i nuovi positivi (10,3%). I guariti/dimessi sono 3.432.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 20.571 (di cui 16.869 molecolari e 3.702 antigenici) totale complessivo: 6.670.200

– i nuovi casi positivi: 2.135 (di cui 84 ‘debolmente

positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 511.811 (+3.432), di cui

3.850 dimessi e 507.961 guariti

– in terapia intensiva: 441 (+15)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.224 (+106)

– i decessi, totale complessivo: 28.403 (+42)

I nuovi casi per provincia

Milano: 770 di cui 281 a Milano città;

Bergamo: 275;

Brescia: 497;

Como: 79;

Cremona: 46;

Lecco: 55;

Lodi: 27;

Mantova: 124;

Monza e Brianza: 102;

Pavia: 83;

Sondrio: 0;

Varese: 25.