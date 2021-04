LECCO – Continua a diminuire il numero dei ricoverati sia nelle terapie intensive (-3) che nei reparti (-133). A fronte di 19.022 tamponi effettuati, sono 997 i nuovi positivi (5,2%). I guariti/dimessi sono 7.728.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 19.022 (di cui 15.720 molecolari e 3.302 antigenici) totale complessivo: 8.684.352

– i nuovi casi positivi: 997 (di cui 72 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 663.408 (+7.728), di cui 4.998 dimessi e 658.410 guariti

– in terapia intensiva: 811 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.763 (-133)

– i decessi, totale complessivo: 31.815 (+62)

I nuovi casi per provincia