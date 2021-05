LECCO – Sono 796 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in regione Lombardia (5.753 in tutta Italia), di cui 36 in provincia di Lecco. 990 i guariti, mentre 18 sono i decessi.

I dati delle Province

Milano: +247

Brescia: +105

Varese: +35

Monza e Brianza: 95

Como: +43

Bergamo: +81

Pavia: +45

Mantova: +40

Cremona: +30

Lecco: +36

Lodi: +7

Sondrio: +10