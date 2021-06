LECCO – Sono 73 le persone guarite e dimesse nella giornata di oggi, domenica 20 Giugno. Due le persone che sono decedute (33.753 in totale), mentre 145 sono i nuovi positivi in tutta la Regione. Sei i nuovi contagi registrati in provincia di Lecco, erano 2 nella giornata di sabato e 0 venerdì scorso.

I dati per provincia