Covid. I dati del 23 maggio: 711 nuovi positivi in Lombardia, +19 a Lecco

LECCO – Sono 711 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in regione Lombardia (3.995 in tutta Italia), di cui 19 in provincia di Lecco. 497 i guariti, mentre 9 sono i decessi.

Singole Province: i dati totali e gli incrementi nelle ultime 24 ore

Milano: 268.490 (+242)

Brescia: 105.216 (+103)

Varese: 84.633 (+31)

Monza e della Brianza: 78.464 (+64)

Como: 59.513 (+39)

Bergamo: 52.283 (+80)

Pavia: 43.445 (+24)

Mantova: 35.160 (+45)

Cremona: 26.483 (+24)

Lecco: 24.678 (+19)

Lodi: 16.560 (+11)

Sondrio: 15.074 (+16)