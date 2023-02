Covid, i dati della settimana. A Lecco 14 nuovi casi

LECCO – Ecco i dati relativi alla situazione Covid in Lombardia alla data del 2 febbraio 2023.

Ricoverati in terapia intensiva: 21;

Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva): 227;

Dall’inizio della pandemia:

– Decessi: 45.368;

– Dimessi guariti: 4.041.487;

– Tamponi totali: 44.798.340;

– Casi totali positivi: 4.101.371.

Di seguito l’incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 2 febbraio e mercoledì 1 febbraio:

Milano: 269 di cui 92 a Milano città;

Bergamo: 68;

Brescia: 96;

Como: 36;

Cremona: 29;

Lecco: 14;

Lodi: 20;

Mantova: 44;

Monza e Brianza: 78;

Pavia: 42;

Sondrio: 8;

Varese: 80.