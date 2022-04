Covid. I dati di oggi 13 aprile: nel lecchese +353 nuovi casi

LECCO – A fronte di 67.523 tamponi effettuati, sono 8.723 i nuovi positivi (12,9%) di cui 353 i casi registrati nel lecchese, in flessione rispetto agli oltre cinquecento di ieri, martedì.

I dati di oggi in Lombardia:

– i tamponi effettuati: 67.523, totale complessivo: 35.759.292

– i nuovi casi positivi: 8.723

– in terapia intensiva: 40 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.149 (+44)

– i decessi, totale complessivo: 39.515 (+15)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.844 di cui 1.239 a Milano città;

Bergamo: 631;

Brescia: 1.056;

Como: 532;

Cremona: 286;

Lecco: 353;

Lodi: 147;

Mantova: 410;

Monza e Brianza: 804;

Pavia: 441;

Sondrio: 107;

Varese: 831.