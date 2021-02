Il report della Regione sull’emergenza Covid

Lieve flessione delle terapie intensive, quasi 2 mila i nuovi positivi

LECCO – Nella giornata di oggi, domenica 14 Febbraio, i dati relativi ai contagi fanno segnare nella provincia di Lecco un +40. A livello regionale i ricoverati nelle terapie intensive fanno registrare un -1 e nei reparti -12. Per quanto riguarda i tamponi, ne sono stati effettuati 30.289 dei quali 1.987 sono i nuovi positivi (6,5%), 484.680 sono i guariti/dimessi.

I dati di oggi



I tamponi effettuati: 30.289 (di cui 23.862 molecolari e 6.427 antigenici) totale complessivo: 6.111.063.

– i nuovi casi positivi: 1.987 (di cui 101 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 484.680 (+500), di cui 3.330 dimessi e 481.350 guariti

– in terapia intensiva: 364 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.562 (-12)

– i decessi, totale complessivo: 27.781 (+21)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 504 di cui 210 a Milano città;

Bergamo: 162;

Brescia: 617;

Como: 83;

Cremona: 52;

Lecco: 40;

Lodi: 23;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 228;

Pavia: 85;

Sondrio: 44;

Varese: 49.